Allarme per tutti gli utenti Postepay: attenzione a questo messaggio che vi prosciuga il conto! (Di martedì 21 giugno 2022) I messaggi truffa sono all’ordine del giorno, richiamati all’attenzione tutti gli utenti Postepay che ne ricevono uno Le persone truffate da messaggi falsi creati appositamente da bande criminali sono ancora troppe, quindi informarsi può sempre essere utile: ecco perché gli utenti devono prestare la massima attenzione. Gli utenti Postepay sono veramente in tanti, soprattutto per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 giugno 2022) I messaggi truffa sono all’ordine del giorno, richiamati all’gliche ne ricevono uno Le persone truffate da messaggi falsi creati appositamente da bande criminali sono ancora troppe, quindi informarsi può sempre essere utile: ecco perché glidevono prestare la massima. Glisono veramente in tanti, soprattutto per L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fffitalia : Gli attivisti per il clima di #fridaysforfureitalia e @XrItaly avevano dato l’allarme #siccità già a Febbraio. Ques… - RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - Agenzia_Ansa : Allarme siccità per il lago Maggiore, in tre giorni ha perso un metro. #ANSA - TGTGTV2000 : RT @TV2000it: ???#Allarme #siccità, razionamenti dell’#acqua Scoppia l’#emergenza ??Le #Regioni valutano di razionare l’acqua al #nord, com… - v3rd3acqua : RT @MarcoRizzoPC: Guarda un po’ le coincidenze. Mentre domani Draghi verrà al Senato per ricevere consenso alla sua linea guerrafondaia di… -