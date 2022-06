“Se andasse via…”: Inter, l’annuncio di Marotta pietrifica i tifosi (Di lunedì 20 giugno 2022) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato degli affari in entrata e in uscita al momento attivi in casa nerazzurra. Non è tutto così scontato. L’Inter ha in mente un’estate di rigore per favorire il bilancio, ma anche una sessione di trasferimenti fatta di ingressi Interessanti e altamente competitivi, per proseguire sul cammino dei trofei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato degli affari in entrata e in uscita al momento attivi in casa nerazzurra. Non è tutto così scontato. L’ha in mente un’estate di rigore per favorire il bilancio, ma anche una sessione di trasferimenti fatta di ingressiessanti e altamente competitivi, per proseguire sul cammino dei trofei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter, Marotta: 'Per Lukaku ci sono ancora difficoltà' In difesa siamo costretti ad agire, se andasse via Skriniar stiamo ipotizzando delle alternative valide: Bremer è un giocatore di caratura di europea'.