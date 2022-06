Scherma | Europei 2022 oggi | orari 20 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Pubblicità

ANTALYA (TURCHIA) " La terza giornata dei CampionatiAssoluti Antalya 2022 chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l'... Rossella ha espresso un'ottima, è ...La terza giornata dei Campionatidi Antalya chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l'Italia, arrivata nella sciabola femminile grazie all'argento di Rossella Gregorio. Per la salernitana dei ...Nona medaglia, ed ultima per quanto concerne le prove individuali, per l'Italia ai Campionati europei di scherma. In finale ha perso 11 a 15 contro l'azera Anna Bashta dopo un incontro equilibrato fin ...La terza giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l’Italia, arrivata nella sciabola femminile grazie all’argento di ...