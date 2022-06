North Field Est: così Eni entra nel progetto Gnl in Qatar, il più grande al mondo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Eni otterà nuove forniture di Gnl, che vista la situazione in corso sul fronte del gas sono comunque sotto la lente di ingrandimento europea in questo momento. La notizia, riportata anche dall’Agi, riguarda l’accordo con QatarEnergy. Eni e il Gnl del Qatar Eni è da ieri il nuovo partner internazionale del progetto North Field Est (Nfe). L’accordo, firmato dal presidente di QatarEnergy Saad Sherida Al-Kaabi e l’ad di Eni Claudio Descalzi, prevede una collaborazione per la creazione di una nuova joint venture, di cui l’azienda araba deterrà il 75% mentre quella italian il 25%. Quest’ultima a sua volta varrà il 12,5% dell’intero progretto Nfe, che aumenterà le esportazioni di Gnl dal Qatar dagli attuali 77 milioni di tonnellate per anno a 110. L’intesa tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Eni otterà nuove forniture di Gnl, che vista la situazione in corso sul fronte del gas sono comunque sotto la lente di ingrandimento europea in questo momento. La notizia, riportata anche dall’Agi, riguarda l’accordo conEnergy. Eni e il Gnl delEni è da ieri il nuovo partner internazionale delEst (Nfe). L’accordo, firmato dal presidente diEnergy Saad Sherida Al-Kaabi e l’ad di Eni Claudio Descalzi, prevede una collaborazione per la creazione di una nuova joint venture, di cui l’azienda araba deterrà il 75% mentre quella italian il 25%. Quest’ultima a sua volta varrà il 12,5% dell’intero progretto Nfe, che aumenterà le esportazioni di Gnl daldagli attuali 77 milioni di tonnellate per anno a 110. L’intesa tra ...

