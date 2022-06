Le ragioni di un dissenso (Di lunedì 20 giugno 2022) Cresce nella popolazione italiana una certa forma di dissenso nei confronti dell’Ucraina dopo l’entusiasmo iniziale che, sanzioni e rincari permettendo ci fece tutti avvolgere nelle bandiere gialle blu e fare sfoggio della nostra vicinanza, dall’ultimo della strada al Papa Francesco. Solo in Germania regna una forma analoga ma per ragioni diverse.Ora le cose sono cambiate ma non è essenzialmente colpa di Zelensky o merito di Putin, anzi, è la conseguenza di un incrudimento della crisi economica occidentale e soprattutto italiana, a causa di un conflitto che abbiamo inteso in parte e di cui vogliamo restare neutrali, perché ha offerto subito la scure per un aumento di tasse e balzelli. Il cittadino non c’è la fa più e di fronte ad una crisi che doveva colpire le spiagge e i condizionatori per una pace quasi impossibile, se ne sono scappati tutti al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Cresce nella popolazione italiana una certa forma dinei confronti dell’Ucraina dopo l’entusiasmo iniziale che, sanzioni e rincari permettendo ci fece tutti avvolgere nelle bandiere gialle blu e fare sfoggio della nostra vicinanza, dall’ultimo della strada al Papa Francesco. Solo in Germania regna una forma analoga ma perdiverse.Ora le cose sono cambiate ma non è essenzialmente colpa di Zelensky o merito di Putin, anzi, è la conseguenza di un incrudimento della crisi economica occidentale e soprattutto italiana, a causa di un conflitto che abbiamo inteso in parte e di cui vogliamo restare neutrali, perché ha offerto subito la scure per un aumento di tasse e balzelli. Il cittadino non c’è la fa più e di fronte ad una crisi che doveva colpire le spiagge e i condizionatori per una pace quasi impossibile, se ne sono scappati tutti al ...

