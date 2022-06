Grillo furioso coi suoi: la guerra fratricida è data in pasto ai media. “Così ci biodegradiamo in tempi record” (Di lunedì 20 giugno 2022) Grillo è furioso: i panni sporchi che i suoi stanno lavando sulla pubblica piazza mediatica fa vedere il Re nudo. E lui non lo tollera. Anzi, ci si infervora. Tra Conte, Di Maio, e gli attivisti dell’una e dell’altra cordata, interviene Grillo che, calando dall’alto, palesa apertamente tutta la sua furia. Il garante è imbufalito per gli stracci che volano tra i suoi e finiscono dritti sulle prime pagine dei giornali. E, a quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, ieri il padre nobile del M5S avrebbe espresso tutto il proprio disappunto con diversi esponenti movimentisti. Puntando l’indice contro i toni usati e sui titoli che parlavano di una possibile «espulsione» di Luigi Di Maio. Una guerra interna, fratricida, che si innesta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022): i panni sporchi che istanno lavando sulla pubblica piazzatica fa vedere il Re nudo. E lui non lo tollera. Anzi, ci si infervora. Tra Conte, Di Maio, e gli attivisti dell’una e dell’altra cor, intervieneche, calando dall’alto, palesa apertamente tutta la sua furia. Il garante è imbufalito per gli stracci che volano tra ie finiscono dritti sulle prime pagine dei giornali. E, a quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, ieri il padre nobile del M5S avrebbe espresso tutto il proprio disappunto con diversi esponenti movimentisti. Puntando l’indice contro i toni usati e sui titoli che parlavano di una possibile «espulsione» di Luigi Di Maio. Unainterna,, che si innesta ...

