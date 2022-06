Gas, allarme stoccaggi: il caldo estremo fa paura Ecco quanto ci serve accantonare per stare sereni (Di lunedì 20 giugno 2022) Ad aprile Snam ha acquistato 700 milioni di metri cubi di gas e li ha immessi in blocco nel sistema per arginare la speculazione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 giugno 2022) Ad aprile Snam ha acquistato 700 milioni di metri cubi di gas e li ha immessi in blocco nel sistema per arginare la speculazione Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

sole24ore : Emergenza gas, timori per le scorte invernali: possibile innalzamento del livello di allarme - chiaraalbanese : ++ Inversione di marcia: al momento il governo non alzera' lo stato di allarme sul gas -- esclusiva con… - Agenzia_Ansa : Se il taglio della fornitura di gas dalla Russia continuerà, dalla prossima settimana l'Italia potrebbe alzare il l… - metallirari : RT @sole24ore: Emergenza gas, timori per le scorte invernali: possibile innalzamento del livello di allarme - LuigiF97101292 : RT @Gitro77: Circolare, non c'è niente da vedere qui! -