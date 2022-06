Flop Quadarella ai Mondiali di nuoto | ' Un incubo | non ero io'

Pubblicità

7princ_8 : Simona Quadarella in lacrime soprattutto per paura di averci deluso, perché l'odio che si legge sui social, le catt… -

BUDAPEST (UNGHERIA) - "Non so cosa è successo, non ero io, ero irriconoscibile dall'inizio. Mi sembra di vivere un incubo" . Sconsolata e quasi in lacrime Simonache non brilla, anzi delude nella finale dei 1500 stile libero dei Mondiali di nuoto di Budapest 2022 . La campionessa uscente non sale nemmeno sul podio e chiude quinta con il tempo di 16'...BUDAPEST (UNGHERIA) - Non brilla e stecca la finale dei 1500 stile libero Simona, che chiude con un amaro quinto posto nei Mondiali di nuoto a Budapest . Uninaspettato anche per la stessa azzurra, campionessa uscente: "Non so cosa è successo, non ero io, ero ...Simona Quadarella non è riuscita a competere come avrebbe voluto nella prova dei 1500 metri ai Mondiali di Nuoto e si è lasciata andare alla ...L'azzurra finisce quinta e a fine gara è quasi in lacrime: "Non so cosa sia successo, non ero io, ero irriconoscibile" ...