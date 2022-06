F1, ora la Ferrari deve rischiare il tutto per tutto. Due motori freschi, serve aggressività contro un Verstappen senza punti deboli (Di lunedì 20 giugno 2022) Non si può fare altro che attaccare. Il GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1, ha sorriso ancora una volta alla Red Bull e a Max Verstappen. L’olandese, grazie a una gara magistrale, si è portato a casa il successo precedendo lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, e un redivivo Lewis Hamilton su Mercedes. Per Charles Leclerc un quinto posto da accettare per quanto si è deciso nel corso del fine-settimana di Montreal. La scuderia di Maranello, infatti, ha deciso di montare sulla F1-75 del monegasco un nuovo turbo insieme alla quarta power unit. Come si sa, un cambio del genere ha comportato una penalità piuttosto importante e non a caso Charles si è trovato a iniziare la propria gara dall’ultima fila. Visto quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), con il problema grave alla seconda unità, il team del Cavallino Rampante ha deciso di smarcare ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Non si può fare altro che attaccare. Il GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1, ha sorriso ancora una volta alla Red Bull e a Max. L’olandese, grazie a una gara magistrale, si è portato a casa il successo precedendo lo spagnolo della, Carlos Sainz, e un redivivo Lewis Hamilton su Mercedes. Per Charles Leclerc un quinto posto da accettare per quanto si è deciso nel corso del fine-settimana di Montreal. La scuderia di Maranello, infatti, ha deciso di montare sulla F1-75 del monegasco un nuovo turbo insieme alla quarta power unit. Come si sa, un cambio del genere ha comportato una penalità piuttosto importante e non a caso Charles si è trovato a iniziare la propria gara dall’ultima fila. Visto quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), con il problema grave alla seconda unità, il team del Cavallino Rampante ha deciso di smarcare ...

