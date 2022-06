Diabete, al via talent per team ciclisti Novo Nordisk (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Sono 4 gli italiani tra i 25 aspiranti corridori con Diabete provenienti da tutto il mondo che partecipano al talent 'Identification Cycling Camp' del team Novo Nordisk, in corso fino al 26 giugno a Poggio all'Agnello, in Toscana. I giovani atleti che saranno selezionati entreranno a far parte del Development team del team Novo Nordisk del 2023, con l'opportunità di gareggiare un giorno nel Pro team, iniziando così ad allenarsi e correre per tutte le persone affette da Diabete. La prima squadra di ciclisti professionisti al mondo interamente composta da atleti con Diabete è nata nel 2012 da un'idea di Phil Southerland, Ceo del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Sono 4 gli italiani tra i 25 aspiranti corridori conprovenienti da tutto il mondo che partecipano al'Identification Cycling Camp' del, in corso fino al 26 giugno a Poggio all'Agnello, in Toscana. I giovani atleti che saranno selezionati entreranno a far parte del Developmentdeldel 2023, con l'opportunità di gareggiare un giorno nel Pro, iniziando così ad allenarsi e correre per tutte le persone affette da. La prima squadra diprofessionisti al mondo interamente composta da atleti conè nata nel 2012 da un'idea di Phil Southerland, Ceo del ...

