Codice della strada | occhio alle multe per i figli | potrebbero ricadere sui genitori

Leggi su chenews

(Di lunedì 20 giugno 2022) Le sanzioni dettate deldevono ricevere particolare attenzione. Soprattutto se a prenderle sono i. Ecco perché. Ilha tante regole al suo interno. Norme che devono essere seguite alla lettera per non incappare in sanzioni molto pesanti. Queste valgono per tutti, dagli automobilisti più esperti fino ad arrivare a quelli più giovani. Ma cosa succede se a prendere una multa è uno? Le conseguenzesul genitore. Adobe StockCostruire un rapporto con uno è sempre molto importante. Il suo percorso di crescita, da genitore, deve essere visto come segno di grande responsabilità.volte, capita di ...