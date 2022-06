Bitonto: oggi i funerali del 47enne morto a Forcatella dopo avere salvato le figlie in mare Stamani esequie di Giuseppe Saponaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella basilica dei Santi Medici, a Bitonto, stamattina (ore 10,45) i funerali di Giuseppe. Il 47enne è morto a Forcatella, marina di Fasano tra Savelletri e Torre Canne, avendo salvato dal mare agitato le due figlie gemelle di 11 anni. Accaduto sabato pomeriggio. L'articolo Bitonto: oggi i funerali del 47enne morto a Forcatella dopo avere salvato le figlie in mare <small class="subtitle">Stamani esequie di Giuseppe Saponaro</small> proviene da ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella basilica dei Santi Medici, a, stamattina (ore 10,45) idi. Il, marina di Fasano tra Savelletri e Torre Canne, avendodalagitato le duegemelle di 11 anni. Accaduto sabato pomeriggio. L'articolodellein di proviene da ...

