Apertura nidi d’estate | Severini | “Genitori sul piede di guerra Situazione ai limiti dell’assurdo”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 giugno 2022) Fiumicino – “Dopo i numerosi solleciti di chiarimenti, arriva la risposta ufficiale dell’Amministrazione comunale: solo tre sono gli asili nido comunali che rimarranno aperti fino a fine luglio. Isuldi… per l’ennesima volta le famiglie del nostro territorio si ritrovano a dover lottare per poter mandare i propri figli al nido”. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Ci troviamo davanti alla presa in giro di un’Amministrazione – spiega il Capogruppo – che ogni anno annuncia in pompa magna le aperture estive, fa fare le iscrizioni e poi chiude gli asili con delle scuse che non reggono più. Chiusura per problemi tecnici? Eppure la manutenzione può essere benissimo fatta anche ad agosto… Laè ...