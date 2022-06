Aloni di sudore sotto le ascelle: i trucchi per prevenirli ed evitarli! (Di lunedì 20 giugno 2022) Con il caldo alle porte, il sudore rischia di mettere a disagio molte persone, specie quando si presenta con orrendi Aloni sotto le ascelle! Un imbarazzo che potrebbe rovinare la giornata! Come rimediare? Niente panico, ci sono tantissime cose che si possono fare per arginare i danni, parliamo di alcune soluzioni definitive che vi cambieranno in meglio la vita! Curiose? Eccovi, allora, i nostri consigli! Aloni di sudore sotto le ascelle: prevenirle con l’alimentazione! Iniziamo con il dire che sudare è un fatto fisiologico, dunque, inutile fare di tutto per eliminarlo. Ma, vi sono alcuni accorgimenti utili da tenere presente che possono diminuirne l’eccesso. Partiamo dalla base: l’alimentazione! Una buona regola è evitare alcuni cibi o bevande che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 giugno 2022) Con il caldo alle porte, ilrischia di mettere a disagio molte persone, specie quando si presenta con orrendile! Un imbarazzo che potrebbe rovinare la giornata! Come rimediare? Niente panico, ci sono tantissime cose che si possono fare per arginare i danni, parliamo di alcune soluzioni definitive che vi cambieranno in meglio la vita! Curiose? Eccovi, allora, i nostri consigli!dile: prevenirle con l’alimentazione! Iniziamo con il dire che sudare è un fatto fisiologico, dunque, inutile fare di tutto per eliminarlo. Ma, vi sono alcuni accorgimenti utili da tenere presente che possono diminuirne l’eccesso. Partiamo dalla base: l’alimentazione! Una buona regola è evitare alcuni cibi o bevande che ...

