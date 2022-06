Spiderhead: Chris Hemsworth parla della scena del film che aveva paura di filmare (Di domenica 19 giugno 2022) Chris Hemsworth si è aperto a proposito di una scena fondamentale di Spiderhead che aveva paura di girare: 'Ho pensato subito che sarebbe stato difficile, sono grato che abbia funzionato'. Chris Hemsworth ha rivelato che aveva paura di filmare una scena di Spiderhead, pellicola in cui l'attore australiano interpreta il regista di un programma che utilizza i detenuti come soggetti medici per farmaci sperimentali che alterano le emozioni. Poco prima dell'uscita di Thor: Love and Thunder, Hemsworth è apparso nel thriller fantascientifico di Netflix e, durante un'intervista di Sean O'Connell di CinemaBlend, ha parlato del momento in cui ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022)si è aperto a proposito di unafondamentale dichedi girare: 'Ho pensato subito che sarebbe stato difficile, sono grato che abbia funzionato'.ha rivelato chediare unadi, pellicola in cui l'attore australiano interpreta il regista di un programma che utilizza i detenuti come soggetti medici per farmaci sperimentali che alterano le emozioni. Poco prima dell'uscita di Thor: Love and Thunder,è apparso nel thriller fantascientifico di Netflix e, durante un'intervista di Sean O'Connell di CinemaBlend, hato del momento in cui ha ...

matitaoscura : Da venerdì è disponibile su @NetflixIT il thriller sci-fi #Spiderhead, diretto dal Joseph Kosinski di… - marty327 : Vediamo un po’ com’è questo nuovo film con Chris Hemsworth ?? #Spiderhead - __neverajoy11 : @_NonDirmelo_ È uscita ieri quella con Chris hemsworth SPIDERHEAD non so com'è - IOdonna : Occhiali da cervellone ma i muscoli si vedono benissimo - MagiCath98 : non pensavo che avrei odiato un personaggio interpretato da chris hemsworth ma in spiderhead è stato davvero bravo… -