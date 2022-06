Sofia Raffaeli festeggia gli ori agli Europei | “Orgogliosa di un primato storico | strada verso le Olimpiadi”

(Di domenica 19 giugno 2022) La bravura, la grazia, la perfezione e la bellezza diRaffaelli.di ginnastica ritmica l’azzurra si è resa protagonista di una rassegna semplicemente magica, concretizzatasi nei due ori delle finali di specialità, con cerchio e clavette, a cui va aggiunto l’argento con la palla. La ginnasta del 2004, in una serie di dichiarazioni riportate dall’ANSA, ha affermato, in quel di Tel Aviv: “Sono moltodi aver raggiunto un altroper la ritmica azzurra salendo sul podio d’Europa non una ma ben tre volte. Non era mai successo prima d’ora”. Poi la marchigiana ha aggiunto: “Sono molto soddisfatta della gara di oggi perché sono riuscita ad eseguire tutti e tre gli attrezzi in modo perfetto. C’è ancora molto da migliorare ma è un buon traguardo. Dedico ...

Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio… - LiaCapizzi : Prime volte. Storiche ???? Mai una italiana aveva vinto l'oro individuale agli Europei? Sofia Raffaeli (18anni) fa p… - Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei d… - _heresallie : RT @Coninews: DOMINIO AZZURRO ?? Agli Europei di Tel Aviv l'Italia della ginnastica ritmica conquista altre 5 medaglie ?? ?? Sofia #Raffaeli… - Stefanile29 : RT @raffaellapaita: Nessuna come lei. Sofia #Raffaeli a soli 18 anni vince l’oro al Cerchio e l’oro alle Clavette agli #Europei di ginnasti… -

Una domenica storica per la ginnastica ritmica italiana che in parte lenisce la rabbia per l'oro 'scippato' sabato alle Farfalle azzurre nella prova All Around e il quarto posto diin quello individuale. E' proprio la 18enne marchigiana, in una Tel Aviv dove si gioca con le assonanze evocative di una star israeliana come Bar Rafaeli , la prima a centrare il ...fa la storia agli Europei di ritmica: due ori e un argento Nell' esercizio con i 5 cerchi , montato su un medley di 'Mercy in darkness' e 'Strenght of Thousand Men' di Bergesen/Phoenix,...E’ grande la gioia di Raffaeli, atleta della Fiamme Oro che ... in vista dei World Games a luglio e del Mondiale di Sofia a settembre. “Sono molto orgogliosa di aver raggiunto un primato ...Le Farfalle volano sul tetto d’Europa vincendo la medaglia d’oro in entrambe le finali di specialità al Campionato Continentale di Tel Aviv, in Israele. Era ...