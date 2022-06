Sassuolo, Rogerio: 'Giocarsela contro Milan, Inter, Juve e Napoli è un grande onore' (Di domenica 19 giugno 2022) Il terzino sinistro brasiliano del Sassuolo Rogerio ha parlato a Mondosportivo: "La Serie A è uno dei campionati più im... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Il terzino sinistro brasiliano delha parlato a Mondosportivo: "La Serie A è uno dei campionati più im...

Pubblicità

sportli26181512 : Sassuolo, Rogerio: 'Competere con Milan, Inter e Juve è una grande sfida': Intervistato dal media Mondosportivo, il… - 100x100Napoli : Rogerio del Sassuolo: “Competere con grandi club come il Napoli è una grande sfida” - Milannews24_com : Rogerio: «Competere con grandi club come il Milan, è una grande sfida» - GiulioSorace : @marco_rogerio_ Tottenham noto per essere il Sassuolo d'Inghilterra - Ftbnews24 : Sassuolo, Rogerio: “Stagione importante per me, la Serie A è stimolante” #SerieA -