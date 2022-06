MotoGP, Aleix Espargaro: "Non avevo il passo per lottare con Quartararo" (Di domenica 19 giugno 2022) Niente podio per lenire la delusione del secondo posto buttato alle ortiche in Catalunya : dopo aver visto sfumare la prima fila in qualifica, Aleix Espargaro si è visto sfuggire anche il terzo posto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Niente podio per lenire la delusione del secondo posto buttato alle ortiche in Catalunya : dopo aver visto sfumare la prima fila in qualifica,si è visto sfuggire anche il terzo posto ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? ANCORA EL DIABLOOOOOOOOO ?? Che battaglia tra Aleix e Miller, Pecco out Risultati ? - MotorcycleSp : I problemi alle gomme anteriori hanno complicato la vita di Aleix Espargaró in Germania, che ha deci... #MotoGP… - lulopdotcom : #automotive #racing #motogp #apriliaracing ALEIX QUARTO IN UN SACHSENRING INFUOCATO - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring, nel warm up si provano le gomme per la gara: Ducati con Jorge Martin, K… - MotorcycleSp : Due fattori hanno minato le aspirazioni di Aleix Espargaró di poter lottare per il secondo posto al... #MotoGP… -