Inter, settimana decisiva per Lukaku: una videochiamata per accelerare, cosa manca per chiudere (Di domenica 19 giugno 2022) Sono giorni caldi per Romelu Lukaku. Caldi, o forse meglio dire decisivi, perché l'Inter conta di chiudere il ritorno del belga a... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Sono giorni caldi per Romelu. Caldi, o forse meglio dire decisivi, perché l'conta diil ritorno del belga a...

Pubblicità

Glongari : #PSG sempre più convinto di andare all’assalto di #Skriniar già da questa settimana. Le differenze di valutazione n… - FcInterNewsit : Sky - Dybala-Inter, nuovo contatto per la svolta in programma per settimana prossima - Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di #InterJukebox di questa settimana! La miglior rimonta della stagione che avete… - Zelgadis265 : RT @Glongari: #PSG sempre più convinto di andare all’assalto di #Skriniar già da questa settimana. Le differenze di valutazione non frenano… - Maldi___ : RT @Glongari: #PSG sempre più convinto di andare all’assalto di #Skriniar già da questa settimana. Le differenze di valutazione non frenano… -