Guendalina Tavassi gelata dalla figlia: “67 anni e ti vesti come una barbie” (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex naufraga Guendalina Tavassi protagonista sui social con la piccola figlia Chloe: “Ti vesti come una barbie a 67 anni” Archiviata l’esperienza all’Isola dei famosi per Guendalina Tavassi è tornato il momento di riprendere in mano il quotidiano. Tra le priorità dell’ex naufraga ovviamente trascorrere del tempo con le figlie, per le quali la influencer ha anche interrotto il cammino in Honduras. E immediatamente Guenda è tornata a regalare ai fan siparietti particolarmente comici, come quello andato in scena questa mattina tra l’ex gieffina e la figlia Chloe, nata dal rapporto con Umberto D’Aponte. Appena uscite di casa Guenda ha evidenziato come la bambina, nonostante la crescita, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex naufragaprotagonista sui social con la piccolaChloe: “Tiunaa 67” Archiviata l’esperienza all’Isola dei famosi perè tornato il momento di riprendere in mano il quotidiano. Tra le priorità dell’ex naufraga ovviamente trascorrere del tempo con le figlie, per le quali la influencer ha anche interrotto il cammino in Honduras. E immediatamente Guenda è tornata a regalare ai fan siparietti particolarmente comici,quello andato in scena questa mattina tra l’ex gieffina e laChloe, nata dal rapporto con Umberto D’Aponte. Appena uscite di casa Guenda ha evidenziatola bambina, nonostante la crescita, ...

Pubblicità

zazoomblog : “Non abbiamo badato a spese”. Guendalina Tavassi super festa per i 18 anni della figlia Gaia - #abbiamo #badato… - redazionerumors : L'ex naufraga dell' #IsolaDeiFamosi è stata derubata in stazione a Milano. Dopo la brutta esperienza ha raccontato… - infoitcultura : Guendalina Tavassi, party 18 anni della figlia Gaia: “Non ho badato a spese” - infoitcultura : Guendalina Tavassi, la festa del 18esimo della figlia Gaia 'eletta' dal web 'compleanno dell'anno' - infoitcultura : Guendalina Tavassi, la figlia fa 18 anni. Le foto del party super lusso: 'Non badiamo a spese' -