GF Vip 7 | nuovi Vipponi | 14 in lizza tra cui Jeda | Razzi e Prati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 giugno 2022) Manca ancora un bel po’ al nuovo debutto del GF VIP sulla rete ammiraglia Mediaset, ma sul web già da diverso tempo sono iniziati a circolare i nomi di coloro che prossimamente potrebbero varcare la porta rossa. Sono quattordici per l’esattezza i Vip che sono stati accostati al programma di Alfonso Signorini. A settembre potrebbero esserci sia dei ritorni come quello di Pamela, che dei debutti assoluti come quello die della compagna Vera Gemma. GF Vip 7, aggiornamento sui gieffini La settima edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via tra circa tre mesi. Nel mentre la produzione del reality show ha avviato i preparativi. I rumor riguardanti il cast si rincorrono giorno dopo giorno. Al momento al nuovo presunto cast sono stati accostati 14 volti dello spettacolo. (l’articolo continua dopo la foto.) Antoniosi è ...