Femminicidio a Novoli | in Salento Uccide la moglie 38enne e poi si toglie la vita

(Di domenica 19 giugno 2022) Ancora un. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito nella loro abitazione di, in provincia di Lecce. L’uomo è poi scappato con la sua auto, ma è stato ritrovato morto nella tarda mattinata. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna.

AmoreSempliceee : RT @Radio1Rai: ??#Femminicidio di #Novoli. Ritrovato morto il marito di Donatella Miccoli. Matteo Verdesca, 38enne, si era dato alla fuga do… - QdSit : E' stato trovato morto Matteo Verdesca, l'uomo che ha ucciso la moglie Donatella Miccoli con una coltellata e si è… - BinaryOptionEU : RT '#Femminicidio a #Novoli, uccide la moglie a coltellate e fugge: ricercato. - fisco24_info : Uccide la moglie 38enne con una coltellata e scappa, trovato morto il killer: Femminicidio a Novoli, in Salento, la… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Novoli, uccide con una coltellata la moglie, 38enne in fuga - #femminicidio -

