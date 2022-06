F1, Guanyu Zhou: “Finalmente un bel risultato, un sospiro di sollievo dopo prestazioni negative” (Di domenica 19 giugno 2022) risultato più che positivo quello raccolto da Guanyu Zhou al Gran Premio del Canada 2022; in occasione della gara odierna, il pilota cinese è riuscito a centrare la top 10, tagliando il traguardo al nono posto (miglior risultato stagionale). Strategia giusta, anche nei pit stop, buon ritmo e una buona costanza hanno permesso a Zhou di raggiungere un ottimo risultato. Giornata positiva anche per il team Alfa Romeo, con anche Valtteri Bottas che si piazza in top 10, precisamente all’ottavo posto, proprio davanti a Zhou. Difficile chiedere di più a entrambi i piloti, che hanno portato a casa un gran risultato che dà fiducia per il prosieguo della stagione. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Alfa Romeo rilasciate alla stampa al termine della ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)più che positivo quello raccolto daal Gran Premio del Canada 2022; in occasione della gara odierna, il pilota cinese è riuscito a centrare la top 10, tagliando il traguardo al nono posto (migliorstagionale). Strategia giusta, anche nei pit stop, buon ritmo e una buona costanza hanno permesso adi raggiungere un ottimo. Giornata positiva anche per il team Alfa Romeo, con anche Valtteri Bottas che si piazza in top 10, precisamente all’ottavo posto, proprio davanti a. Difficile chiedere di più a entrambi i piloti, che hanno portato a casa un granche dà fiducia per il prosieguo della stagione. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Alfa Romeo rilasciate alla stampa al termine della ...

