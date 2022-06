(Di domenica 19 giugno 2022) commenta Un uomo sulla sessantina è morto dopo essere cadutouna fase disul, alto tremila metri, in provincia di. L'allarme è stato lanciato dai compagni d'...

Pubblicità

StampaCuneo : Alpinista morto sui monti tra le valli Po e Pellice era un commercialista del Savonese - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cuneo, alpinista precipita e muore durante una discesa sul monte Granero #Cuneo #MonteGranero #Crussolo #Granero #alp… - StaserasolounTG : RT @MediasetTgcom24: Cuneo, alpinista precipita e muore durante una discesa sul monte Granero #Cuneo #MonteGranero #Crussolo #Granero #alp… - MediasetTgcom24 : Cuneo, alpinista precipita e muore durante una discesa sul monte Granero #Cuneo #MonteGranero #Crussolo #Granero… - Piergiulio58 : Tragedia sul Monte Granero: alpinista precipita e muore nel Cuneese - Cronaca - -

commenta Un uomo sulla sessantina è morto dopo essere caduto durante una fase di discesa sul Monte Granero, alto tremila metri, in provincia di. L'allarme è stato lanciato dai compagni d'escursione che hanno assistito all'incidente. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del Soccorso alpino, coadiuvato da un medico che si trovava ...Unè morto in un incidente avvenuto sul monte Granero, nel Cuneese. A quanto si è appreso, l'uomo sarebbe caduto durante una fase di discesa dalla montagna di 3.170 metri, sullo spartiacque tra ...Un uomo sulla sessantina è morto dopo essere caduto durante una fase di discesa sul Monte Granero, alto tremila metri, in provincia di Cuneo. L'allarme è stato lanciato dai compagni d'escursione che h ...CUNEO - È stata recuperata dal soccorso alpino piemontese la salma di alpinista veneziano precipitato dal Monte Granero, a Crissolo, nel cuneese. L'allarme è stato lanciato ...