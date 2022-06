Alex Zanardi | che emozione | tifosi commossi a 2 anni dall’incidente

(Di domenica 19 giugno 2022) Bellissima iniziativa pera duedal terribile incidente in cui ha seriamente rischiato di perdere la vita in allenamento Esattamente duefasubiva il secondo incidente più grave della sua vita. Il grande campione sportivo italiano era andato ad allenarsi in strada con la sua handbike quando si schiantò L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

AccaddeOggi : 19/06/2020 – E’ in condizioni disperate il pilota l’ex pilota Alex Zanardi dopo un incidente contro un camion in ha… - sportal_it : Alex Zanardi, la battaglia continua a due anni dal terribile incidente - sportal_it : La mamma di Alex Zanardi applaude i suoi ragazzi - GazzettadiSiena : Sono passati due anni dal tragico incidente avvenuto il 19 giugno 2020. L'incidente coinvolse il campione di handbi… - Stefy71nek : Alle 11:30 Castel Maggiore ???????????????????? -

Obiettivo Tricolore omaggia 'Casa' a Castel Maggiore , a distanza di due anni del terribile incidente del campione di paraciclismo. La staffetta di paraciclismo ideata daha infatti attraversato nella mattinata di sabato 18 giugno il comune dove il fuoriclasse è cresciuto e ha iniziato a guidare i primi Go - Kart. Dopo l'arrivo,Lugi Zanetti, Francesco ...Sicuramente poi gli italiani ricorderanno quanto accaduto il 19 giugno del 2020, quando si diffuse in tutta Italia la notizia del terribile incidente che vide coinvolto, ex pilota di F1 .Bellissima iniziativa per Alex Zanardi a due anni dal terribile incidente in cui ha seriamente rischiato di perdere la vita in allenamento ...Running, Obiettivo Tricolore 2022 omaggia 'Casa Zanardi' a Castel Maggiore: la corsa ideata da Alex fa tappa nel suo comune natale ...