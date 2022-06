Roma, pugno duro con Diawara: non andrà in ritiro con i compagni (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, Amadou Diawara messo alla porta: il centrocampista non verrà convocato da Mourinho per il ritiro estivo Dopo aver rifiutato diverse destinazioni, la Roma ha perso la pazienza con Amadou Diawara. Come riferito dal Corriere dello Sport, in attesa che si sblocchi qualcosa sul fronte cessione, il centrocampista guineano verrà escluso dalla rosa della prima squadra, non partecipando così al ritiro estivo che partirà a luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022), Amadoumesso alla porta: il centrocampista non verrà convocato da Mourinho per ilestivo Dopo aver rifiutato diverse destinazioni, laha perso la pazienza con Amadou. Come riferito dal Corriere dello Sport, in attesa che si sblocchi qualcosa sul fronte cessione, il centrocampista guineano verrà escluso dalla rosa della prima squadra, non partecipando così alestivo che partirà a luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

