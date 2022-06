Repubblica: Dzeko è il sogno di Spalletti, un giocatore affidabile per dare il cambio a Osimhen (Di sabato 18 giugno 2022) Non si placano le indiscrezioni di calciomercato intorno al Napoli dopo l’interessante articolo di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport che ha riferito i pensieri di Spalletti sulla squadra della prossima stagione. In particolare, Repubblica, nell’edizione online, conferma l’interessamento dei partenopei per Edin Dzeko. Stando a quanto riporta il quotidiano, Dzeko, a 36 anni, rappresenterebbe un’eccezione alla politica di ulteriore ringiovanimento avviata dal Napoli. Repubblica scrive che Spalletti avrebbe chiesto un altro attaccante al posto di Petagna e che considera il bosniaco «un giocatore affidabile per dare il cambio a Osimhen», la cui posizione, peraltro, viste le insistenti sirene inglesi, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Non si placano le indiscrezioni di calciomercato intorno al Napoli dopo l’interessante articolo di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport che ha riferito i pensieri disulla squadra della prossima stagione. In particolare,, nell’edizione online, conferma l’interessamento dei partenopei per Edin. Stando a quanto riporta il quotidiano,, a 36 anni, rappresenterebbe un’eccezione alla politica di ulteriore ringiovanimento avviata dal Napoli.scrive cheavrebbe chiesto un altro attaccante al posto di Petagna e che considera il bosniaco «unperil», la cui posizione, peraltro, viste le insistenti sirene inglesi, ...

Pubblicità

napolista : Repubblica: #Dzeko è il sogno di #Spalletti, un giocatore affidabile per dare il cambio a #Osimhen Si legge sull’e… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Spalletti sogna Dzeko come vice-Osimhen! Spunta un asso nella manica - _SiGonfiaLaRete : Repubblica- #Spalletti vuole #Dzeko, la situazione - Maurizio62 : Cacciamo la storia del Napoli perche ha 35 anni e ne prendiamo uno di 36...???????? - tuttonapoli : Repubblica - Spalletti sogna Dzeko come vice-Osimhen! Spunta un asso nella manica -