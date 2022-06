Reazione a Catena 2022 | chi sono i campioni | Le Piante Grasse | montepremi e parola vincente di sabato 18 giugno 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 giugno 2022). Torna, anche di, l’appuntamento imperdibile con, il programma di Rai 1 dell’estate, il quiz game che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra parole da indovinare, catene musicali (e non solo): a giocare, come sempre, due squadre, per un totale di 6 concorrenti: solo un trio, però, riuscirà a raggiungere l’intesae, quindi, ad arrivare alla parte finale della trasmissione, prima che Marco Liorni, che è alla conduzione, dia la linea in diretta al TG1. Nella puntata di ieri i Tre Gemelli, che si erano confermatipiù volte, nonriusciti a vincere e alla fine il loro ‘posto’ è stato preso da Le...