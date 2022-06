Nuoto | Thomas Ceccon | “Finalmente una gara fatta bene L’incognita è quella delle tante prove ravvicinate”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) Se si avevano dei dubbi sulle ambizioni diai Mondiali didi Budapest, ecco che arriva immediatamente lo squillo del ventunenne di Thiene. Grande prestazione nelle batterie di qualificazione dei 50 farfalla, che chiude con il secondo tempo assoluto al pari dello statunitense Caleb Dressel e firmando il nuovo record italiano in 22.88. “Non mi aspettavo di andare così forte – affermaai microfoni Rai – Ero sceso sotto il 23.21 (vecchio record di Piero Codia, ndr) almeno cinque o sei volte in privato.riesco a fare una, con un buono stato di forma. Non mi aspettavo un 22.8, ma di arrivare attorno ai 23 secondi netti sì. Non lo rifarò più ma son contento così“. Persi profila una ...