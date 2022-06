Meteo week end: picchi di 37°, ma occhio ai cambiamenti improvvisi (Di sabato 18 giugno 2022) Ecco le previsioni Meteo per il week end di sabato 18 giugno e domenica 19: picchi di 37° in tutto il Paese, ma occhio ai temporali improvvisi. I dettagli. Si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 18 giugno 2022) Ecco le previsioniper ilend di sabato 18 giugno e domenica 19:di 37° in tutto il Paese, maai temporali. I dettagli. Si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ansacalciosport : Vela, Argentario Sailing Week: la 21/a edizione entra nel vivo. Meteo ok e spettacolo. Fra i classici vince il Moro… - LucianoQuaranta : RT @ItalianAirForce: Avete già fatto le valigie? Sole e caldo sono il clima ideale per un week end di relax al mare o in montagna. Partite… - CronacaFlegrea : Meteo, week end di gran caldo a Pozzuoli e temperature oltre i 30 gradi - AnsaToscana : Vela, Argentario Sailing Week: la 21/a edizione entra nel vivo. Meteo ok e spettacolo. Fra i classici vince il Moro… - infoitinterno : Allerta meteo: super caldo in arrivo nel week end, ma c'è un'insidia. Corazzon, 3B Meteo: «Ecco dove pioverà» -