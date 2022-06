Meloni a Letta: sei a favore abisso morte. Lui: mi arrendo… (Di sabato 18 giugno 2022) Enrico Letta immagina una "Italia del futuro che è esattamente l'opposto dei sì e dei no della Meloni dell'altro giorno". E allora Giorgia Meloni ribatte con un meme: "Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione". E sotto la grafica: "L'opposto dei sì e dei no di Giorgia Meloni, quindi Enrico Letta dice: No al lavoro della nostra gente, a confini sicuri, alla cultura della vita, Sì alla grande finanza internazionale, all'immigrazione incontrollata, all'abisso della morte". Ironica la risposta del segretario Pd: "Ne ho viste tante, ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuro della Nazione con un SI' o NO all'abisso della morte è superiore alle mie ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Enricoimmagina una "Italia del futuro che è esattamente l'opposto dei sì e dei no delladell'altro giorno". E allora Giorgiaribatte con un meme: "Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione". E sotto la grafica: "L'opposto dei sì e dei no di Giorgia, quindi Enricodice: No al lavoro della nostra gente, a confini sicuri, alla cultura della vita, Sì alla grande finanza internazionale, all'immigrazione incontrollata, all'della". Ironica la risposta del segretario Pd: "Ne ho viste tante, ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuro della Nazione con un SI' o NO all'dellaè superiore alle mie ...

