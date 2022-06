Leclerc: 'Sono concentrato sulla preparazione della gara' (Di sabato 18 giugno 2022) Un venerdì positivo per quanto riguarda le sensazioni della pista, ma per forza di cose la notizia è un'altra: Charles Leclerc subirà dieci posizioni di penalità in griglia per aver smarcato la terza ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) Un venerdì positivo per quanto riguarda le sensazionipista, ma per forza di cose la notizia è un'altra: Charlessubirà dieci posizioni di penalità in griglia per aver smarcato la terza ...

Pubblicità

grafuio : RT @itsalessandrob: qui 3 anni fa charles leclerc celebrava la sua più bella vittoria in assoluto. Mi sono commosso ?? - mar9he : RT @wolfsxtar: non è un tornado quello in canada, sono solo i coglioni di leclerc che girano a 300 km/h - ch3xa_piaa : RT @MicheleMassa20: Sono già mentalmente pronto a domani quando Leclerc supererà piloti in ogni posto possibile e immaginabile - LucianoQuaranta : RT @MicheleMassa20: Sono già mentalmente pronto a domani quando Leclerc supererà piloti in ogni posto possibile e immaginabile - cav_langellotti : Ferrari: 'Rottura indiretta del motore di Leclerc' -