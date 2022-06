La FED e l’asino di Buridano | inflazione o recessione?

Leggi su api.follow

(Di sabato 18 giugno 2022) La Fed a fronte delle scelte che deve fare rappresenta, oggi, il paradosso deldi, che incapace di scegliere tra due mucchi di fieno uguali accompagnati dalla stessa quantità di acqua finisce per morire di fame e di sete. Il paradosso rappresenta il dilemma a cui si trova di fronte la Fed, perché qualunque decisione possa prendere o sia in grado di prendere – alzare o mantenere invariati i tassi sul debito o aprire allaprobabile – il problema di un rischio sistemico di default finanziario non viene risolto ma solo differito. Il pensiero unico monetarista eretto a verità incontrovertibile grazie ad un sistema di relazioni tossiche tra accademia, politica e finanza ha finito per divorare se stesso esattamene come Saturno divorava i propri figli inondando di una liquidità senza un controvalore reale il ...