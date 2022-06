Il pasticciaccio russo di Wimbledon e la goffa reazione dell’Atp

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 giugno 2022) Il torneo di, il più antico, il più famoso e il più seguito nel circuito tennistico internazionale, quest’anno si svolgerà in maniera inedita e particolare. Per la prima volta nell’era Open, ossia da quando il tennis è diventato un gigantesco sistema di attrazione planetaria, sia a livello sportivo che a livello economico, si giocherà solo per la gloria (e per i soldi). Ai tennisti e alle tenniste che vi prenderanno parte, infatti, non verranno assegnati punti nell’ambito delle classifiche mondiali. Anzi, i migliori perderanno un sacco di punti nei rispettivi ranking. A molti lettori non addentro le “cose” tennistiche potrebbe sembrare un particolare di poco conto, ma in realtà è una situazione che crea un precedente inedito e pericoloso – per le modalità con cui ci si è arrivati e ci dice molto, moltissimo, sul complicato e a volte perverso rapporto tra ...