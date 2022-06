Gazzetta dello sport | “La Juventus propone uno scambio al Napoli”

(Di sabato 18 giugno 2022) Per Koulibaly lapotrebbe offrire aluno. A parlarne è lanell’edizione odierna Laha parlato della situazione del giocatore senegalese. Ecco quanto scritto sull’edizione odierna: “Aurelio De Laurentiisnelle scorse settimane è stato molto netto nel dire che a Koulibaly non intende rinunciare e che nonostante L'articolo

Pubblicità

mart_paas : RT @AnttiMatiasKosk: La Gazzetta dello Sport, 17.6.2022, kartta. - Muchapichagpx : La Gazzetta dello Sport de hoy... #CIRCUITOLUISSALOM39 - williamdellaqui : Non mio fratello delegato di firmarmi la gazzetta dello scudetto. 19 ???? #Zanetti - SalvatoreAllo13 : @Gianluc58594170 @Pasqual01350178 @ParticipioPart Arrivare a difendere la Gazzetta dello sport che mesi fa dichiarò… - LacasaD33589040 : RT @AnttiMatiasKosk: La Gazzetta dello Sport, 17.6.2022, kartta. -

La Gazzetta dello Sport

In Serie A è tempo di fare le valigie. Qualcuno dovrà provvedere a un trasloco, ormai definitivo. Qualcun altro dovrà invece fare rientro a casa, dopo un'avventura durata appena una stagione. La ...Per laSport, infatti, Demiral è finito nel mirino del Newcastle e piace anche in Liga. L'Atalanta potrebbe ... Bremer: "Voglio giocare in Champions League. E se il Brasile non mi convoca..." Il protagonista dell'ispettore Coliandro e di altri film dei Manetti Bros. si è fatto le ossa sulle strade della sua città con lo storico scooter Piagio. Poi è passat ...Dal mare, dove lo sciopero dei pescherecci è andato avanti per diversi giorni, il malcontento sul caro-carburanti si estende anche alla strada. Il prezzo del gasolio ha infatti sfondato il tetto dei 2 ...