Forcatella: salva le figlie di 11 anni in mare, annega lui. Morto 47enne Accaduto nel pomeriggio (Di sabato 18 giugno 2022) Da Bitonto, padre, madre e le figlie gemelle undicenni sono partiti stamattina alla volta del brindisino per la fine settimana al mare. Intorno alle 17 la disgrazia: nello specchi d’acqua di Forcatella, territorio di Fasano fra Torre Canne e Savelletri, una delle due bambine era in grave difficoltà. Il papà l’ha salvata ma è annegato lui: Morto così il 47enne. L'articolo Forcatella: salva le figlie di 11 anni in mare, annega lui. Morto 47enne <small class="subtitle">Accaduto nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 18 giugno 2022) Da Bitonto, padre, madre e legemelle undicenni sono partiti stamattina alla volta del brindisino per la fine settimana al. Intorno alle 17 la disgrazia: nello specchi d’acqua di, territorio di Fasano fra Torre Canne e Savelletri, una delle due bambine era in grave difficoltà. Il papà l’hata ma èto lui:così il. L'articololedi 11inlui. nel proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un papà è morto in mare poco dopo le 17, in zona Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato la figliol… - NoiNotizie : Forcatella (#Brindisi): salva le figlie di 11 anni in mare, annega lui. Morto 47enne - NoiNotizie : Forcatella (#Brindisi): salva la figlia in mare, annega lui. Morto 47enne - ABlackSwan9 : RT @Agenzia_Ansa: Un papà è morto in mare poco dopo le 17, in zona Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato la figlioletta c… - flaviotiravento : RT @Agenzia_Ansa: Un papà è morto in mare poco dopo le 17, in zona Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato la figlioletta c… -