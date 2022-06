Firenze: in via Maggio sulla bici con un grosso coltello. Una podista chiama la polizia. Denunciato (Di sabato 18 giugno 2022) Andava in bicicletta, alle 6,30 del mattino di oggi, 18 giugno 2022, brandendo un grosso coltello da cucina. Una podista si è spaventata e ha chiamato la polizia facendolo identificare e denunciare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 giugno 2022) Andava incletta, alle 6,30 del mattino di oggi, 18 giugno 2022, brandendo unda cucina. Unasi è spaventata e hato lafacendolo identificare e denunciare L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

Focus_it : Margherita #Hack nacque 100 anni fa, il #12giugno 1922 a #Firenze. Dove? In via Cento Stelle, angolo Campo di Marte… - FirenzePost : Firenze: in via Maggio sulla bici con un grosso coltello. Una podista chiama la polizia. Denunciato - Antonelloungolo : Firenze - Maestro Antonello Ungolo - Coopitalia : Sfida ai fornelli alla Coop di Empoli , il giudice è di Masterchef - muoversintoscan : ??Viabilità, i cantieri al via la prossima settimana a Firenze -