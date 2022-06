Pubblicità

RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - SkyTG24 : Covid Lazio, il bollettino: 5.157 nuovi casi. I ricoveri sono 538 - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 5.157 contagi e 5 morti. A Roma 3.251 casi - - PrabhuBalestro : Luca e Vlady,parere mio e covid a parte,il Taddey di oggi e il duo della Jumbo Visma sono qualche spanna sopra a Th… -

Sky Tg24

...anche in classifica generale - oltre a quelli purtroppo imposti dal. Il Giro di Svizzera 2022 terminerà domani con una cronometro pianeggiante, di conseguenza dovrà fare la differenzachi ...In Calabria, ad, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3184944 (+3.791). Le persone risultate positive al ... Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai ... Covid, le notizie di oggi. Report Iss: casi reinfezione crescono dal 6,3 al 7,4%. LIVE Continua, intanto, la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.566.099 dosi; sul totale sono 3.793.407 le persone over 12 che hanno completato il ciclo v ...(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Ancora sopra i 3mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna (3.157) rilevati su quasi 13.700 tamponi delle ultime 24 ore. Altri due morti si registrano in regione ...