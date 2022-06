CdS – alla Fiorentina può tornare a brillare (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 21:35:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La voglia di rilanciarsi dopo tre anni nell’ombra. Il ruolo di vice Benzema che gli sta stretto, ma se non altro è risaputo che fine abbiano fatto tutti quelli che negli anni hanno provato a togliere il posto al fuoriclasse francese. Luka Jovic cerca una vetrina che lo faccia brillare come nella sua prima esperienza a Francoforte. È disposto a lasciare Madrid e il Real, ma solo per una squadra che gli garantisca il posto da titolare. Che può essere la Fiorentina. Gli ultimi tre anni tra le difficoltà Nell’estate del 2019 era arrivato in pompa magna al Real per 60 milioni di euro dall’Eintracht, ma un infortunio, l’indiscutibile titolarità di Benzema e lo scoppio della pandemia ne hanno condizionato la stagione. Durante ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 21:35:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La voglia di rilanciarsi dopo tre anni nell’ombra. Il ruolo di vice Benzema che gli sta stretto, ma se non altro è risaputo che fine abbiano fatto tutti quelli che negli anni hanno provato a togliere il posto al fuoriclasse francese. Luka Jovic cerca una vetrina che lo facciacome nella sua prima esperienza a Francoforte. È disposto a lasciare Madrid e il Real, ma solo per una squadra che gli garantisca il posto da titolare. Che può essere la. Gli ultimi tre anni tra le difficoltà Nell’estate del 2019 era arrivato in pompa magna al Real per 60 milioni di euro dall’Eintracht, ma un infortunio, l’indiscutibile titolarità di Benzema e lo scoppio della pandemia ne hanno condizionato la stagione. Durante ...

Pubblicità

InterOlogy1908 : L'allenatore di #Asllani nei Pulcini della Butese: 'È un ottimo regista perché, anche se sei dall'altra parte del c… - fraalfa : @tuttonapoli Questi continui assist alla Roma sul Cds ve li potete anche risparmiare. Veretout non gioca neppure a… - Cobretti_80 : Il tizio del cds è alla disperata ricerca di interazioni e follower. Evidentemente, solo con il suo lavoro, non è in grado. - iN3ViTaBiLi : @Delu90Inter @MaurizioSucci Hai detto bene, sembra. Della clausola ne ha parlato solo l’autorevole fonte CDS quindi… - carminemegna : @erosazzurro @gio_gio1970 Nn è più una giornalista, fa lo showman… e da ballando tra le stelle. Come giornalista e… -