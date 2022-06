Benevento | tentano un colpo in una casa | proprietario ferito ma fuga a mani vuote

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto- E’ di unil bilancio di un tentato furto in una abitazione nel pomeriggio di oggi in contrada Santa Clementina. Quattro o cinque malviventi, con il volto travisato, hanno fatto irruzione in unaper tentare di sottrarre oggetti di valore e denaro. Ma ilnon è andato a segno perché nell’appartamento si trovava un uomo, probabilmentedella, che, a quanto risulta dalle prime notizie, è un ex appartenente alle Forze dell’Ordine da qualche tempo in pensione. Tra i malviventi e l’uomo si è sviluppata una colluttazione al termine della quale è rimasto. I malviventi, constatato che ilnon era andato a buon fine, sono scappati allontanandosi con una Bmw grigia. Sul posto ...

