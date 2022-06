Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 17 giugno 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 17 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il concerto Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme ha totalizzato in media 3462 spettatori (24.50% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1209 spettatori (share 8.62%) nella media dei due episodi. Il film Moschettieri del re – La penultima missione su Italia1 ha ottenuto 832 spettatori (5.54%); su Rai2 il documentario Mediterraneo – La vita sotto assedio ha interessato 534 spettatori (3.28%) nella prima parte e 422 (2.89%) nella seconda; il film Il conformista su Rai3 ha conquistato 370 spettatori (2.39%). Su Rete4 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il concerto Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme ha totalizzato in media 3462 spettatori (24.50% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1209 spettatori (share 8.62%) nella media dei due episodi. Il film Moschettdel re – La penultima missione su Italia1 ha ottenuto 832 spettatori (5.54%); su Rai2 il documentario Mediterraneo – La vita sotto assedio ha interessato 534 spettatori (3.28%) nella prima parte e 422 (2.89%) nella seconda; il film Il conformista su Rai3 ha conquistato 370 spettatori (2.39%). Su Rete4 ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ascolti tv venerdì 17 giugno 2022: Gigi Uno come te, New Amsterdam 4, Quarto Grado, Propaganda Live, dati Auditel e… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 17 giugno 2022: Gigi Uno come te New Amsterdam 4 Quarto Grado Propaganda Live dati Auditel e sha… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 17 giugno 2022: Gigi Uno come te, New Amsterdam 4, Quarto Grado, Propaganda Live, dati Auditel e… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 16 giugno 2022, Don Matteo 15.8%, Scherzi a Parte 12.3% - FalorniMarco : RT @VigilanzaT: Gli ascolti della mattina di Rai1 (fra Tg1, approfondimenti Tg1 e nuovi programmi) sono un'autentica Caporetto. Drusilla al… -