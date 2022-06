WTA Berlino 2022 | risultati 17 giugno | avanza Cori Gauff | bene anche Maria Sakkari

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si è conclusa la quinta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500di tennis: si sono disputati tutti i quarti di finale del bett1open sull’erba tedesca, dove sono state impegnate otto giocatrici. Non c’erano azzurre oggi in campo. Nella parte alta del tabellone la tunisina Ons Jabeur rimonta e batte la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con lo score di 6-7 (3) 6-2 6-2, e domani se la vedrà in semifinale con la statunitense, che regola la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 7-5 6-4. Nella parte bassa del main draw l’elvetica Belinda Bencic supera in rimonta la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, ed in semifinale domani affronterà l’ellenica, che liquida la russa Daria Kasatkina ...