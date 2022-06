Visto il più vorace dei buchi neri, ha una massa 3 miliardi di volte quella del Sole e divora una Terra al secondo (Di venerdì 17 giugno 2022) È stato osservato il più vorace dei buchi neri: ogni secondo divora una massa equivalente a quella della Terra e, nonostante sia gigantesco, sta continuando a crescere molto rapidamente . Al momento ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) È stato osservato il piùdei: ogniunaequivalente adellae, nonostante sia gigantesco, sta continuando a crescere molto rapidamente . Al momento ...

