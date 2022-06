Usa, salvataggio record di gatti: 47 mici stipati in un’auto sotto il sole (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu — Quarantesette gatti in fila per sei… salvataggio record in Minnesota, dove la protezione animali ha soccorso ben 47 felini stipati — è il caso di dirlo — come sardine nella macchina di un senzatetto parcheggiata nel caldo soffocante in un’area di sosta. La fotografia pubblicata dal NYPost è scioccante. L’esistenza del veicolo, assieme a tutto il suo contenuto, è emersa nella giornata di martedì. Il proprietario dell’auto, fa sapere sempre il sito di informazione, aveva recentemente perso il lavoro e la propria abitazione nella quale abitava con i le decine di pelosi coinquilini, ma si rifiutava di abbandonarli. Di qui la decisione di trasferire gli animali — di età compresa tra meno di un anno e più di 12 — nell’abitacolo del veicolo. 47 gatti stipati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu — Quarantesettein fila per sei…in Minnesota, dove la protezione animali ha soccorso ben 47 felini— è il caso di dirlo — come sardine nella macchina di un senzatetto parcheggiata nel caldo soffocante in un’area di sosta. La fotografia pubblicata dal NYPost è scioccante. L’esistenza del veicolo, assieme a tutto il suo contenuto, è emersa nella giornata di martedì. Il proprietario dell’auto, fa sapere sempre il sito di informazione, aveva recentemente perso il lavoro e la propria abitazione nella quale abitava con i le decine di pelosi coinquilini, ma si rifiutava di abbandonarli. Di qui la decisione di trasferire gli animali — di età compresa tra meno di un anno e più di 12 — nell’abitacolo del veicolo. 47...

