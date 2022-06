Un volume racconta le storie di cucina dimenticata

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sarebbe bello avere a disposizione un mappamondo da far ruotare su sé stesso per osservare da vicino le ricette tipiche di ogni regione. Se lo si potesse consultare anche nella sua dimensione temporale, sfogliando i decenni come se fossero delle pagine, avremmo a disposizione un catalogo di antiquariato gastronomico capace di conservare la memoria di tutte quelle piccole tradizioni, gesti e ingredienti profondamente radicati nelle abitudini culturali di un Paese. Una macchina del tempo per osservare da vicino e scoprire le radici di quelle materie prime che oggi (sempre meno) troviamo sulle nostre tavole. Qualcuno, a dire il vero, un “Piccolo atlante dei cibi perduti” ha iniziato a costruirlo, dando il via a un nuovo capitolo di restauro dellaItaliana. Esperto di storia dell’alimentazione, neledito da Slow Food, Alberto Capatti traccia ...