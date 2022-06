"Siamo devastati dal dolore": il dramma privato di Pamela Prati (Di venerdì 17 giugno 2022) Un momento doloroso per Pamela Prati, ex primadonna del Bagaglino. E' morto suo nipote. Ad annunciarlo è stata lei stessa che ha pubblicato un messaggio su Instagram con una foto del giovane nipote. “Oggi te ne sei andato per sempre. Siamo devastati dal dolore”, ha scritto la Prati. Sulle sua bacheca di Instagram sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Un dolore immenso per la showgirl che ha dovuto fare i conti con la parte più amara della vita. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro, mia sorella vivrà a stento senza di te”, ha aggiunto. La Prati, visibilmente provata dal dolore, ha fatto notare quanto non sia naturale che una madre debba seppellire il proprio figlio. "Il mio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Un momento doloroso per, ex primadonna del Bagaglino. E' morto suo nipote. Ad annunciarlo è stata lei stessa che ha pubblicato un messaggio su Instagram con una foto del giovane nipote. “Oggi te ne sei andato per sempre.dal”, ha scritto la. Sulle sua bacheca di Instagram sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Unimmenso per la showgirl che ha dovuto fare i conti con la parte più amara della vita. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro, mia sorella vivrà a stento senza di te”, ha aggiunto. La, visibilmente provata dal, ha fatto notare quanto non sia naturale che una madre debba seppellire il proprio figlio. "Il mio ...

