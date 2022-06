Russia, Putin parla oggi ma discorso slitta per attacco hacker (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il discorso del presidente russo Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo è stato posticipato di un’ora a causa di “massicci attacchi informatici”. Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo. Secondo i programmi, Putin dovrebbe tenere un intervento fiume: prima il discorso e poi le risposte alle domande dei partecipanti alla ‘Davos russa’. Il portavoce del Cremlino aveva anticipato, prima dei problemi tecnici, che l’evento sarebbe durato due ore, sottolineando che il discorso del Presidente “sarà estremamente importante” e affronterà la situazione economica globale. Putin oggi incontrerà anche il Presidente del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildel presidente russo Vladimiral Forum economico internazionale di San Pietroburgo è stato posticipato di un’ora a causa di “massicci attacchi informatici”. Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo. Secondo i programmi,dovrebbe tenere un intervento fiume: prima ile poi le risposte alle domande dei partecipanti alla ‘Davos russa’. Il portavoce del Cremlino aveva anticipato, prima dei problemi tecnici, che l’evento sarebbe durato due ore, sottolineando che ildel Presidente “sarà estremamente importante” e affronterà la situazione economica globale.incontrerà anche il Presidente del ...

