Psg-Real Madrid | Leonardo squalificato per una giornata Al-Khelaifi graziato

(Di venerdì 17 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Marca,sarebbe statoper unadopo i fatti del match di ritorno di Champions League trae Paris Saint-Germain. L’allora dirigente dei francesi infatti si precipitò a protestare nello spogliatoio dell’arbitro a fine partita, insieme al presidente dei parigini Al-che però non avrebbe ricevuto alcuna sanzione. I vertici del Psg protestarono in maniera veemente per un presunto fallo di Benzema su Donnarumma in occasione del gol dell’1-1 che aveva dato il via alla rimonta del. SportFace.

La UEFA ha ufficializzato le punizioni per i fatti di Psg-Real Madrid. Per Leonardo, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Paris Saint-Germain, è arrivata un'interdizione fino al 22 maggio, per ...L'ex dirigente Leonardo squalificato per un turno, scagionato l'attuale presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. "Violazione delle regole di base di una condotta dignitosa" e "condotta ...