PSG | Leonardo | «Un po’ patetico salutarsi solo con un ‘grazie mille’»

Leonardo ritorna sul suo addio al PSG: «Parto con zero amarezza, ringrazio per avere avuto questa opportunità» Leonardo, ex direttore sportivo del PSG, parla all'Equipe a riguardo del suo addio al club parigino. Di seguito le sue parole. ADDIO – «Strano? No. Ma trovo un po' patetico salutarsi solo con un 'grazie mille, arrivederci'. Non era importante, fa parte anche del mio modo d'essere. C'è stata emozione il giorno del mio arrivo, come ora ce n'è per l'addio. Parto con zero amarezza, ringrazio per avere avuto questa opportunità». RISULTATI RAGGIUNTI – «Avremmo potuto fare meglio. Quest'anno in Champions avremmo potuto segnare di più. Però se ripercorro i miei anni al Psg, vedo che me ne vado con una finale di Champions, diversi titoli nazionali e l'acquisto di Lionel Messi.

