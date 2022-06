Non ci fu diffamazione, archiviate le accuse contro Vittorino e Terzo: “Il Cda del Biviere si dimetta” (Di venerdì 17 giugno 2022) MONREALE – “Non hanno espresso affermazioni offensive, hanno esercitato il diritto di critica politica, svolto il compito istituzionale, in quanto consiglieri comunali, di vigilanza e controllo su una partecipata del Comune di Monreale e hanno svolto un ruolo ispettivo nei lavori della Commissione consiliare”. Con questa motivazione il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata dalla difesa del Consorzio Irriguo del Biviere, assolvendo da ogni contestazione i consiglieri comunali di Forza Italia di Monreale, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, emettendo sentenza di archiviazione definitiva. A dare notizia sono o difensori dei due consiglieri comunali, Salvino Caputo, Nicola Nocera e la Dr. Ssa Giada Caputo. Come è noto ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 17 giugno 2022) MONREALE – “Non hanno espresso affermazioni offensive, hanno esercitato il diritto di critica politica, svolto il compito istituzionale, in quanto consiglieri comunali, di vigilanza ello su una partecipata del Comune di Monreale e hanno svolto un ruolo ispettivo nei lavori della Commissione consiliare”. Con questa motivazione il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata dalla difesa del Consorzio Irriguo del, assolvendo da ogni contestazione i consiglieri comunali di Forza Italia di Monreale, Mimmoe Silvio, emettendo sentenza di archiviazione definitiva. A dare notizia sono o difensori dei due consiglieri comunali, Salvino Caputo, Nicola Nocera e la Dr. Ssa Giada Caputo. Come è noto ...

